In 'Bros Beat The Pros' proberen Michiel en Martijn zotte voetbalchallenges van profvoetballers te beaten. Messi en Suarez probeerden al eerder een drone uit de lucht te trappen en dat in 53 seconden. Dat gaan Michiel en Martijn ook proberen. Jasper van Vloglab is dronepiloot en zal de drone besturen. Spannend!