Baba Yega Ontdekt de aarde

Ze bewegen vreemd, hebben gekke gezichten maar ze zijn vriendelijk én vooral heel leergierig. Vanaf zondag 2 juli is Baba Yega te zien in een nieuw, wekelijks avontuur bij VTMKZOOM. In Baba Yega Ontdekt verkennen de vijf inwoners van de planeet Babalta wekelijks de Aarde en de aardbewoners. En als winnaars van Belgium’s Got Talent hebben ze nog altijd één missie: mensen blij maken.

In deze gloednieuwe reeks pikt Lennart elke week de Baba’s op bij hun bezoek op Aarde en rijdt hij ze rond in een busje. Lennart is hun gids en samen met hem ontdekken de Baba’s elke week een nieuwe plek, een nieuwe groep mensen, een nieuwe situatie. Plekken die voor ons misschien vanzelfsprekend zijn, maar totaal nieuw en vreemd voor Baba Yega.

Zo gaan ze langs in een rusthuis, bezoeken ze een lagere school, leren ze schilderen en wagen ze zich aan fitness om hun dansspieren nog soepeler te maken. Tijdens hun 15 bezoekjes doen ze er alles aan om de Aarde en vooral de Aardemensen beter te leren kennen en te begrijpen. Ook zullen ze in elke aflevering alle omstandigheden naar hun hand proberen zetten om iedereen ter plaatse blij te maken. Uiteraard gebruiken ze hiervoor hun ultieme wapen: dans!