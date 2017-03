K3 en het Magische Medaillon

De 3 meisjes gaan aan de slag in hun droomhuis. Wat ze niet weten, is dat er ergens in het huis een magisch medaillon verstopt zit. Enkel Gazpacho, een grote crimineel, weet van het bestaan van het medaillon af. Hij zal niet rusten voor het medaillon veilig en wel in zijn bezit is. Maar dat is buiten Karen, Kristel en Kathleen gerekend...