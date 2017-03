Heksje Lilly

Op een dag duikt in de kamer van de tienjarige Lilly zomaar, samen met het kleine onhandige draakje Hector, een magisch boek op. Surulunda, een geheime heks uit de magische wereld, heeft Lilly uitgekozen om haar opvolger te worden en het draakje Hector zal alles aan Lilly uitleggen. Lilly moet echter eerst binnen negenennegentig uur bewijzen dat ze het waard is en deze taak aankan. Het magische boek belooft spannende avonturen, waarvan sommige best gevaarlijk zijn. Zo is de slechterik Hieronymus bijvoorbeeld van plan de wereld over te nemen. Lilly zal deze magiër onder ogen moeten komen en bewijzen dat ze goed genoeg is om de nieuwe geheime heks te worden. En dan moet ze tussendoor ook nog op haar kleine broertje Leon passen.