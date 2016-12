De Gelaarsde Kat bij VTMKZOOM!

s Werelds grootste katachtige vechtersbaas, minnaar en melkconnaisseur is terug in deze serie vol gedurfde avonturen, laarzen en plezier! De hele familie zal worden betoverd door de fantastische wereld van de gelaarsde kat, een computeranimatie vol nieuwe personages, exotische locaties en mystieke verhalen die samen een legende vormen. Er is niets dat deze gevierde, roekeloze kat in de weg staat ... behalve misschien een haarbal.