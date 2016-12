Achter de schermen tijdens de opnames van Als Het Binnenregent

Nu zondag 25 december brengt VTMKZOOM om 09.40 het jaaroverzicht van 1 jaar Hanne, Marthe en Klaasje in Het Dagboek van K3 – 2016. Zonet zijn hier de allereerste beelden van gelanceerd. Zo vertellen de K3’tjes hoe vreemd ze het vonden om opeens bekend te zijn en denken ze terug aan de making-of van de videoclip van het nummer ‘Als het binnen regent’. 5 keer platina voor 10.000 luchtballonnen, verschillende awards, honderden shows en verschillende tv-programma’s: K3 heeft er een straf jaar opzitten. VTMKZOOM zet dit allemaal op een rijtje in Het Dagboek van K3. Hanne, Marthe en Klaasje blikken ook zelf in het jaaroverzicht terug naar hun opmerkelijkste momenten van het voorbije jaar.